Пожарным потребовалось более шести часов, чтобы потушить торговый центр в ЯНАО

В результате пожара у здания обвалилась кровля (архивное фото)

Пожар в торговом центре в поселке Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) тушили более шести с половиной часов. Об этом сообщил telegram-канал местного МЧС.

«В 19 часов 22 минуты пожар полностью ликвидирован. Причина пожара и ущерб будут установлены дознавателем МЧС России», — говорится в сообщении МЧС. На пульт дежурной службы информация о возгорании поступила в 12:55, то есть на тушение ушло более шести часов.