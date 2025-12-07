Пожарным потребовалось более шести часов, чтобы потушить торговый центр в ЯНАО
В результате пожара у здания обвалилась кровля (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Пожар в торговом центре в поселке Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) тушили более шести с половиной часов. Об этом сообщил telegram-канал местного МЧС.
«В 19 часов 22 минуты пожар полностью ликвидирован. Причина пожара и ущерб будут установлены дознавателем МЧС России», — говорится в сообщении МЧС. На пульт дежурной службы информация о возгорании поступила в 12:55, то есть на тушение ушло более шести часов.
Локализовать возгорание удалось в 16 часов 17 минут. В результате пожара у здания обрушилась крыша. Никто не пострадал.
