В 125 километрах от Тюмени открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Черной Тюменской области начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт, который будет обслуживать около 700 местных жителей, включая детей. Об этом сообщил официальный telegram-канал Минздрава России. Медпункт расположен в 125 километрах от Тюмени и стал единственным медицинским учреждением шаговой доступности для жителей населенного пункта.

«Новое медучреждение оказывает помощь 700 жителям населенного пункта, включая детей. Для удобства пациентов в ФАПе предусмотрены кабинет приема фельдшера, кабинет раннего выявления заболеваний, процедурный кабинет и санитарная комната», — говорится в сообщении.

ФАП позволит организовать на месте диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию сельчан, а также оказывать первичную медпомощь без необходимости выезда в удаленные клиники. Кабинеты позволят на месте проводить забор анализов, измерять давление, делать инъекции и оказывать неотложную помощь до приезда бригады «скорой».

