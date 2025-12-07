Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день, чтобы не лишиться удачи

В православии 9 декабря вспоминают святого Георгия Победоносца Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

9 декабря в народном календаре — день памяти святого Георгия Победоносца или Юрьев день. На Руси это был рубеж — окончание хозяйственного года и начало глухой зимы. С этим днем связывали расчеты по долгам, переход крестьян к новым землевладельцам и горькую поговорку о несбывшихся надеждах. История праздника, традиции, приметы, что нельзя делать 8 декабря 2025 года — в материале URA.RU.

История праздника

Святой Георгий родился в конце 3 века в богатой христианской семье. С юности он был очень смелым, сильным и умным. Благодаря этим качествам он сделал успешную военную карьеру и занял высокую должность при императоре Диоклетиане, который известен в истории как жестокий гонитель христиан.

Однажды Георгий увидел, как казнят человека только за его веру. Этот случай изменил всё. Георгий, не желая оставаться в стороне, отпустил всех своих слуг, раздал все богатство бедным и открыто пришел к императору, чтобы объявить себя христианином.

Диоклетиан ценил Георгия как воина и пытался уговорить его отречься от веры. Но Георгий был непоколебим. Тогда разгневанный император приказал пытать его. Однако никакие мучения не сломили дух святого. Оставшись верным своим убеждениям до конца, Георгий был казнен. За эту стойкость и победу духа над страхом Церковь прославила его как Георгия Победоносца.

В народе верили, что святой Георий благоволит только трудолюбивым людям, поэтому отдыхать и бездельничать на Юрьев день не разрешалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Народный праздник Юрьев день

Георгия Победоносца на Руси ласково звали Егорием или Юрием. Его считали покровителем земледельцев, скотоводов и защитником от диких зверей. К этому дню старались рассчитаться со всеми долгами и хозяйственными обязательствами, чтобы вступить в глухозимье «с чистой совестью». Говорили: «На Юрия отдай все долги, а не то весь год в должниках проходишь». С этого времени жизнь в деревнях затихала, люди больше времени проводили дома, занимались ремеслами и готовились к святкам.

Традиции Юрьева дня

Юрьев день, 9 декабря, был не просто церковным праздником в честь святого Георгия. Вплоть до конца XV века для крестьян Юрьев день был одним из главных событий в году — временем подведения итогов и надежд. В этот день происходил расчет с помещиком: размер выплаты напрямую зависел от собранного урожая. Но что важнее — после окончания всех расчетов у крестьян появлялось право в течение недели перейти к другому землевладельцу, если условия у того казались лучше. Эта возможность давала людям хотя бы иллюзию выбора и справедливости.

Однако постепенно эта свобода была ограничена, а затем и вовсе упразднена. Великий князь Иван III первым сократил сроки перехода, разрешив крестьянам менять хозяина лишь в течение недели до Юрьева дня и недели после него. А позже, с окончательным утверждением крепостного права, и эта возможность исчезла — крестьяне навсегда оказались прикреплены к земле и своему господину. Говорят, именно с этой утраченной свободой связана горькая поговорка, дошедшая до наших дней: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» — выражение горького разочарования и несбывшихся надежд.

Вот уже несколько столетий православные христиане вспоминают 9 декабря об одном из самых почитаемых святых — великомученике Георгие Победоносце Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Приметы на Юрьева дня 9 декабря

О погоде и зиме:

«На Юрия и волк зиму чует». Если волки воют близ деревни — к лютым морозам.

«Юрий мосты строит, Никола (19 декабря) гвозди остужает». К 9 декабря реки и озера должны были уже встать. Крепкий, ровный лед сулил хороший урожай в будущем году.

«Каков Юрий, таков и Никола». Погода 9 декабря предсказывала погоду на 19 декабря (Николу Зимнего).

Ветер с севера — к морозной и снежной зиме. Ветер с юга — к мягкой и теплой зиме.

Иней на деревьях — к обильному урожаю овса и доброму «медвяному» году.

Выпал глубокий снег до Юрьева дня — к ранней и дружной весне.

Хозяйственные и бытовые:

«Что сшито на Юрия — не портится». Считалось, что любая работа, начатая в этот день (особенно шитье, починка), будет удачной и долговечной.

«Услушивание воды». Ходили к колодцу или проруби и слушали воду. Если она была тихой — зима обещала быть мягкой. Если слышался шум, бульканье — ждали сильных морозов и метелей.

Дрова в печи горят с сильным треском — к установлению крепких морозов.

Кормить в этот день скотину освященным в церкви хлебом или «юрьевской» выпечкой — чтобы животные были здоровы и защищены от болезней и волков (святой Георгий считался покровителем скота).

Запрещающие и предупреждающие:

Нельзя было лениться. Считалось, что безделье на Юрия приведет к неудаче и бедности на весь будущий год.

Нельзя было отказывать в помощи, особенно соседям. Жадность в этот день сулила большие потери.

Нельзя было хвастаться или хвалиться своим достатком — чтобы «не сглазить» и не навлечь на себя зависть или разорение.

До 15 века каждый крестьянин ждал Юрьев день — ведь тогда наступал день расчета с помещиком Фото: Илья Московец © URA.RU

Что можно делать 9 декабря

Завершать дела: Подводить финансовые и рабочие итоги года, отдавать долги, благодарить тех, кто помог.

Заботиться о здоровье: Особое внимание уделить зубам и профилактике простуд. Хороший день для начала полезной зимней привычки.

Заниматься домом и рукоделием: Чинить, шить, вязать. Начатая работа будет ладиться.

Готовить блюда из творога и молока (в честь покровителя скота) — сырники, вареники, запеканки.

Кормить бездомных животных, особенно собак — это сулило защиту дому.

Что нельзя делать 9 декабря

Нельзя жадничать и отказывать в помощи, особенно соседям. Это могло обернуться одиночеством и нуждой.

Запрещалось громко хвастаться и хвалиться своим достатком — «чтобы волк не учуял», т.е. чтобы не навлечь зависть и потерю.

Нельзя было лениться и лежать без дела — считалось, что тогда весь год пройдет в праздности.

Запрещалось ругаться и сплетничать — верили, что все сказанное в этот день сбудется, но в обратную сторону.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, не осмотрев обувь и не помолившись святому Георгию о защите.

Не стоит в этот день начинать новое большое дело, связанное с риском, — оно может «заморозиться» и не сдвинуться с места.

Вещие сны на Юрьев день

Сны в ночь на 9 декабря считались на Руси прямым предсказанием. Их образы читали как послание о грядущей зиме и судьбе.

Чистый снег и гладкий лед, например, сулили спокойную зиму и ясный путь в делах. Метель предрекала суету, но и движение вперед. Тихая вода означала мягкую зиму, а бурлящий поток — лютые морозы. А деньги или честный расчет во сне обещали неожиданную прибыль. Собираться в дорогу — благоприятные перемены. Кормить скот — здоровье в семье. Волки предупреждали о скрытых врагах, а сломанный мост сулил непреодолимые преграды.

Главной же темой была свобода. Сон о том, что уходишь от хозяина, означал избавление от тягот. Если же снилось, что тебя не отпускают, это предвещало новые зависимости и конфликты. Несбывшийся сон о свободе и рождал горькую поговорку: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» — символ утраченной надежды.

