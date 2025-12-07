Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Кобзев: из-за аварии на ТЭЦ в Ангарске без тепла осталось 1 546 домов

07 декабря 2025 в 20:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В результате аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске Иркутской области понижена температура отопления в 1 546 жилых домах. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, восстановить штатный режим теплоснабжения планируется к полуночи. В настоящее время температура воздуха в городе составляет минус 19 градусов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал