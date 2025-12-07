Кобзев: из-за аварии на ТЭЦ в Ангарске без тепла осталось 1 546 домов
07 декабря 2025 в 20:50
В результате аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске Иркутской области понижена температура отопления в 1 546 жилых домах. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, восстановить штатный режим теплоснабжения планируется к полуночи. В настоящее время температура воздуха в городе составляет минус 19 градусов.
