Российская команда впервые приняла участие в парусная регате с 2022 года Фото: Кубок Уральских озер 25

Команда свердловского депутата Вячеслава Брозовского BROZEX Sailing Team представила Россию на главном парусном соревновании Азии — Phuket King's Cup Regatta, выиграв регату в классе спортивных лодок. Спортсменам пришлось состязаться за первое место с многократным чемпионом Мира и Европы из Эстонии Mati Sepp. Примечательно, что и сама королева Таиланда отгоняла все гонки в этом году, поделился с URA.RU Брозовский. Это первое соревнование с начала СВО, когда российских спортсменов допустили к участию.

«В нашем классе спортивных лодок было восемь команд. Регата началась для нас с сюрпризов: лодка, которую мы изначально арендовали для гонок, не смогла прийти из-за шторма в Индийском океане. И нам пришлось взять старую лодку, но очень спортивную по вооружению. А наш главный соперник выступал на новой современной лодке. В последней гонке был очень сильный ветер, и у нас порвался основной парус. Но в предыдущие дни мы взяли много первых мест и этого задела нам хватило для победы», — поделился Брозовский. Награду — Кубок Короля — он получил лично из рук правителя страны Маха Вачиралонгкорн.

Phuket King»s Cup Regatta — крупнейшая и самая уважаемая парусная регата в Азии. Она была учреждена в 1987 году в честь 60-летнего юбилея короля Пхумипона Адульядета, который был страстным и талантливым яхтсменом и лично поддерживал развитие парусного спорта в стране. С тех пор регата находится под королевским патронажем.

Продолжение после рекламы

В этом году регата проходила на Пхукете с 29 ноября по 6 декабря. На соревнования съехались участники из Австралии, Америки, Великобритании, Китая, Японии, Индонезии, Эстонии, Бельгии и Германии. Для команды Брозовского это не первая победа в королевской регате, спортсмены и раньше завоевывали кубки. Но после начала спецоперации РФ на Украине российских спортсменов до нее не допускали три года.

Парусный спорт на Урале становится все популярнее. Растет количество яхтсменов, особенно в детских секциях. Большую работу проводят в клубе «Повелитель Паруса» на озере Таватуй недалеко от Екатеринбурге. Уральская столица имеет второй по количеству флот лодок после Москвы, екатеринбуржцы и тагильчане нередко становится свидетелями парусных гонок.