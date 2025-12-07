В Германии хотят попросить Путина снова поставлять газ
По словам Де Мази, договорившись о поставках российского газа, европейские страны смогут вернуть себе место за столом переговоров касательно ситуации на Украине
Фото: Илья Московец © URA.RU
Германии следовало бы обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением возобновить поставки российского газа для способствования перемирию на Украине. Об этом заявил новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази.
«Конечно, разумной политикой было бы обратиться к господину президенту РФ Владимиру Путину с предложением о возобновлении закупок газа, связывая это с перемирием на Украине», — заявил де Мази, выступая на партийном съезде в Магдебурге, пишет «Царьград» со ссылкой на DPA.
Ранее за возобновление поставок энергоносителей из России выступал премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, увязывая это с прекращением огня на Украине и называя отказ от сотрудничества с Москвой ошибкой. При этом ЕС в конце октября ввел 19‑й пакет санкций против России и запретил закупки российского газа, тогда как в Москве заявляют о провале санкционной политики и ее негативных последствиях для мировой экономики.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.