По словам Де Мази, договорившись о поставках российского газа, европейские страны смогут вернуть себе место за столом переговоров касательно ситуации на Украине

Германии следовало бы обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением возобновить поставки российского газа для способствования перемирию на Украине. Об этом заявил новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази.

«Конечно, разумной политикой было бы обратиться к господину президенту РФ Владимиру Путину с предложением о возобновлении закупок газа, связывая это с перемирием на Украине», — заявил де Мази, выступая на партийном съезде в Магдебурге, пишет «Царьград» со ссылкой на DPA.