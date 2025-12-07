Логотип РИА URA.RU
В мире

В Германии хотят попросить Путина снова поставлять газ

07 декабря 2025 в 21:17
По словам Де Мази, договорившись о поставках российского газа, европейские страны смогут вернуть себе место за столом переговоров касательно ситуации на Украине

Фото: Илья Московец © URA.RU

Германии следовало бы обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением возобновить поставки российского газа для способствования перемирию на Украине. Об этом заявил новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази.

«Конечно, разумной политикой было бы обратиться к господину президенту РФ Владимиру Путину с предложением о возобновлении закупок газа, связывая это с перемирием на Украине», — заявил де Мази, выступая на партийном съезде в Магдебурге, пишет «Царьград» со ссылкой на DPA.

Ранее за возобновление поставок энергоносителей из России выступал премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, увязывая это с прекращением огня на Украине и называя отказ от сотрудничества с Москвой ошибкой. При этом ЕС в конце октября ввел 19‑й пакет санкций против России и запретил закупки российского газа, тогда как в Москве заявляют о провале санкционной политики и ее негативных последствиях для мировой экономики.

