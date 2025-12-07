Логотип РИА URA.RU
«Страна»: ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье в ДНР

07 декабря 2025 в 21:23
Украинские военные на фоне успехов российских войск подорвали дамбу в селе Приволье, пишет Страна.ua

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Украинские военные подорвали дамбу в селе Приволье недалеко от Краматорска на подконтрольной Киеву части ДНР, чтобы замедлить продвижение российских войск. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на 30-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

«ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье. Сделали это для того, чтобы остановить продвижение российских войск», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале украинского издания.

Ранее Минобороны РФ сообщало о продвижении российских войск сразу на нескольких участках фронта. Были взяты под контроль Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, а также велась зачистка населенного пункта Ровное и бои в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР.

