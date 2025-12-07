Кто скрывался за Посейдоном: итоги пятого выпуска шоу «Аватар» на НТВ

На НТВ вышел новый выпуск «Аватара» Фото: пресс-служба НТВ

7 декабря на НТВ вышел пятый выпуск четвертого сезона популярного вокального шоу «Аватар». В этом выпуске судьям пришлось особенно тяжело: без привычных подсказок, ориентируясь лишь на искаженные голоса и манеру поведения сказочных персонажей, они пытались угадать знаменитостей. В материале — о том, как прошел выпуск 7 декабря 2025, каким было выступление звезд и какие неожиданные повороты ждали команду наставников.

Что случилось в пятом выпуске «Аватара»: Главные события

Выпуск начался с перемен в судейской коллегии. На скамье зрителей не было Леры Кудрявцевой, а ее место заняла Регина Тодоренко. Также вместо Тимура Батрутдинова появился Стас Костюшкин. Перестановки сразу задали новый динамик обсуждениям.

В центре внимания оказались три аватара: Берендей, Илья Муромец и Посейдон. Именно они набрали наименьшее количество голосов и попали в номинацию на рассекречивание. Судьи выдвигали версии: в Берендее видели Прохора Шаляпина, в Илье Муромце — Давида Манукяна. Обе догадки оказались неверными.

Единственным аватаром, личность которого судьи угадали уверенно, стал Посейдон. Практически с самого начала сезона Сергей Лазарев настаивал, что за образом властителя морей скрывается певец Нодар Ревия. Так и оказалось. На прощанье Ревия исполнил свою фирменную «Верни мне музыку», чем окончательно подтвердил свой уникальный вокал.

«Маска. Аватар» - это шоу, где певцы раскрываются за цифровыми аватарами (мифическими персонажами) Фото: пресс-служба НТВ

Кто еще пел в пятом выпуске: полный список номеров

Пятый выпуск подарил зрителям выступления всех девяти действующих аватаров. Каждый персонаж представил яркий музыкальный номер:

Финист — Ясный сокол с кавером на хит Britney Spears «Oops! I did it again».

с кавером на хит Britney Spears «Oops! I did it again». Берендей , исполнивший лирическую балладу «Ты должна рядом быть».

, исполнивший лирическую балладу «Ты должна рядом быть». Хозяйка Медной горы , взявшаяся за эмоциональный трек «Hurt».

, взявшаяся за эмоциональный трек «Hurt». Купидон с джазовой классикой «Cry me a river».

с джазовой классикой «Cry me a river». Илья Муромец , удививший выбором современной песни «За бывшего».

, удививший выбором современной песни «За бывшего». Аврора с энергичной композицией «Can’t fight the moonlight».

с энергичной композицией «Can’t fight the moonlight». Кикимора и ее проникновенная «Странная».

и ее проникновенная «Странная». Посейдон , выступивший с хитом «Маяковский».

, выступивший с хитом «Маяковский». Золотая рыбка, завершившая блок романтической песней «Я падаю в небо».

Несмотря на разнообразный репертуар, судьи после выпуска так и не пришли к единому мнению. Основные версии о личностях, скрывающихся за масками, продолжают строиться на догадках: кто-то из экспертов пытается уловить уникальные вокальные приемы, кто-то ищет в движениях характерные для определенных артистов жесты. Однако уверенных ответов, кроме уже раскрытого Посейдона, у жюри пока нет.

