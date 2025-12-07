Кто скрывался за Посейдоном: итоги пятого выпуска шоу «Аватар» на НТВ
На НТВ вышел новый выпуск «Аватара»
Фото: пресс-служба НТВ
7 декабря на НТВ вышел пятый выпуск четвертого сезона популярного вокального шоу «Аватар». В этом выпуске судьям пришлось особенно тяжело: без привычных подсказок, ориентируясь лишь на искаженные голоса и манеру поведения сказочных персонажей, они пытались угадать знаменитостей. В материале — о том, как прошел выпуск 7 декабря 2025, каким было выступление звезд и какие неожиданные повороты ждали команду наставников.
Что случилось в пятом выпуске «Аватара»: Главные события
Выпуск начался с перемен в судейской коллегии. На скамье зрителей не было Леры Кудрявцевой, а ее место заняла Регина Тодоренко. Также вместо Тимура Батрутдинова появился Стас Костюшкин. Перестановки сразу задали новый динамик обсуждениям.
В центре внимания оказались три аватара: Берендей, Илья Муромец и Посейдон. Именно они набрали наименьшее количество голосов и попали в номинацию на рассекречивание. Судьи выдвигали версии: в Берендее видели Прохора Шаляпина, в Илье Муромце — Давида Манукяна. Обе догадки оказались неверными.
Единственным аватаром, личность которого судьи угадали уверенно, стал Посейдон. Практически с самого начала сезона Сергей Лазарев настаивал, что за образом властителя морей скрывается певец Нодар Ревия. Так и оказалось. На прощанье Ревия исполнил свою фирменную «Верни мне музыку», чем окончательно подтвердил свой уникальный вокал.
«Маска. Аватар» - это шоу, где певцы раскрываются за цифровыми аватарами (мифическими персонажами)
Фото: пресс-служба НТВ
Кто еще пел в пятом выпуске: полный список номеров
Пятый выпуск подарил зрителям выступления всех девяти действующих аватаров. Каждый персонаж представил яркий музыкальный номер:
- Финист — Ясный сокол с кавером на хит Britney Spears «Oops! I did it again».
- Берендей, исполнивший лирическую балладу «Ты должна рядом быть».
- Хозяйка Медной горы, взявшаяся за эмоциональный трек «Hurt».
- Купидон с джазовой классикой «Cry me a river».
- Илья Муромец, удививший выбором современной песни «За бывшего».
- Аврора с энергичной композицией «Can’t fight the moonlight».
- Кикимора и ее проникновенная «Странная».
- Посейдон, выступивший с хитом «Маяковский».
- Золотая рыбка, завершившая блок романтической песней «Я падаю в небо».
Несмотря на разнообразный репертуар, судьи после выпуска так и не пришли к единому мнению. Основные версии о личностях, скрывающихся за масками, продолжают строиться на догадках: кто-то из экспертов пытается уловить уникальные вокальные приемы, кто-то ищет в движениях характерные для определенных артистов жесты. Однако уверенных ответов, кроме уже раскрытого Посейдона, у жюри пока нет.
Что впереди: прогнозы на следующий выпуск
Раскрытие Нодара Ревии, одного из фаворитов сезона, всколыхнуло игру. Теперь судьям придется искать нового лидера среди оставшихся персонажей. Наиболее загадочными продолжают оставаться Хозяйка Медной горы и Купидон, чьи вокалы вызывают самые жаркие споры. Сезон неуклонно движется к финалу, а зрителей ждет напряженная борьба и, наконец, долгожданная разгадка всех тайн. Финал четвертого сезона «Аватара» покажут 1 января 2026 года.
