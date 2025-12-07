Что делал Петр Ян в раздевалке — последние минуты перед чемпионским боем в Лас-Вегасе

Петр Ян перед боем с Мерабом Двалишвили заявлял, что не сомневается в победе Фото: Илья Московец © URA.RU

В раздевалке бойца смешанных единоборств Петра Яна висел триколор перед чемпионским боем. О том, как россиянин провел последние минуты перед выходом в октагон на титульный поединок против грузина Мераба Двалишвили сообщил журналист Владимир Соловьев, опубликовавший в Telegram видео с места события.

«Перед титульным поединком Петр Ян тщательно бинтует кисти рук. В помещение заходят представители UFC, проводят обязательную предбоевую проверку перчаток и подтверждают ее подписями. Боец клуба „Архангел Михаил“ выполняет несколько разминочных движений руками и продолжает подготовку», — указано в описании к ролику.