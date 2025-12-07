Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Что делал Петр Ян в раздевалке — последние минуты перед чемпионским боем в Лас-Вегасе

Журналист Владимир Соловьев опубликовал видео из раздевалки бойца UFC Петра Яна
07 декабря 2025 в 22:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Петр Ян перед боем с Мерабом Двалишвили заявлял, что не сомневается в победе

Петр Ян перед боем с Мерабом Двалишвили заявлял, что не сомневается в победе

Фото: Илья Московец © URA.RU

В раздевалке бойца смешанных единоборств Петра Яна висел триколор перед чемпионским боем. О том, как россиянин провел последние минуты перед выходом в октагон на титульный поединок против грузина Мераба Двалишвили сообщил журналист Владимир Соловьев, опубликовавший в Telegram видео с места события.

«Перед титульным поединком Петр Ян тщательно бинтует кисти рук. В помещение заходят представители UFC, проводят обязательную предбоевую проверку перчаток и подтверждают ее подписями. Боец клуба „Архангел Михаил“ выполняет несколько разминочных движений руками и продолжает подготовку», — указано в описании к ролику.

Легендарный бой прошел в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Ян вернул себе чемпионский титул UFC в легчайшем весе, одолев Двалишвили единогласным решением судей. 32‑летний россиянин завершил трехлетний путь возвращения на вершину дивизиона, преодолев череду неудач, травмы и период серьезных сомнений — на это ушло три года. Подробнее о жизни и карьере Петра Яна — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал