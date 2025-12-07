Дмитриев иронично поблагодарил Каллас за будущий мир на Украине
Кирилл Дмитриев иронично заявил, что Каллас является «подарком для мира»
Фото: Официальный сайт президента Украины
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал работу главы дипломатии Европейского союза Кайи Каллас, которая заставила весь мир увидеть облик европейской бюрократии. Он в таком же ключе поблагодарил ее, намекнув, что она стала своего рода «подарком для мира», ведь именно ее позиция стала одной из причин исключения Европы из обсуждения по мирным инициативам по Украине.
«Кайя — подарок для мира. Она заставила мир понять, что представляют собой европейские бюрократы. Спасибо, Кайя!», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К своей публикации он прикрепил скриншот статьи британской газеты Telegraph под заголовком «Глава евродипломатии — подарок для Кремля». В материале, на который ссылается Дмитриев, утверждается, что политика Каллас в отношении конфликта на Украине привела к «фатальной» разобщенности внутри Евросоюза. Авторы статьи также полагают, что ее «жесткий отказ от переговоров» с президентом России Владимиром Путиным способствовал исключению Европы из финальной стадии возможных переговорных процессов.
Кайя Каллас ранее занимала пост премьер-министра Эстонии и была известна жесткой позицией в отношении России и активной поддержкой Киева. В 2024 году она возглавила дипломатию ЕС, став верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности. Ранее в Финляндии также обращали внимание, что именно присутствие таких политических фигур, как Каллас, препятствует участию Европы в переговорах по Украине.
