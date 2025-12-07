Вдова Реваза Шенгелии стала управляющей Центрального рынка в Перми

Активы достались новому собственнику по праву наследования Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Вдова пермского предпринимателя Реваза Шенгелии — Людмила официально стала доверительным управляющим долями в ключевых активах покойного супруга. Речь идет об ООО «Торговый комплекс „Центральный“» и ООО «Молодежный культурный центр». Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс» 5 декабря.

«Доли в компаниях переходят супруге в порядке наследования. Доверительным управляющим активами назначена Людмила Шенгелия», — на опубликованные сведения ссылается издание «Коммерсант-Прикамье».

Согласно открытым данным, «Торговый комплекс „Центральный“» управляет крупнейшим торговым объектом в черте Перми. Площадь рынка составляет порядка 10 га. Часть земельных участков под объектом оформлена на Реваза Шенгелию как на индивидуального предпринимателя. В последние годы застройщики вели с ним переговоры о возможном выкупе этих территорий под комплексный редевелопмент.

