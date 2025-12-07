Массовое ДТП на автодороге «Челябинск-Троицк». Видео
На трассе под Челябинском произошло столкновение пяти машин
Фото: Анна Андреева © URA.RU
На трассе «Челябинск-Троицк» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин. Авария случилась на 69-м километре автодороги в Увельском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«На 69-м километре автодороги „Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан“ в Увельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадал один человек», — заявляет сообщает Госавтоинспекция по региону.
Отмечается, что гололеда на данном участке нет. Движение сохраняется в обе стороны, автомобилистов призывают быть внимательными. На месте работают сотрудники ГАИ, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
