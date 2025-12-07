Дмитриев заявил о панике среди высокопоставленных дипломатов ЕС

Дмитриев прокомментировал слова Сикорского насчет упразднения ЕС Фото: Роман Наумов © URA.RU

Крупнейшие дипломаты Евросоюза находятся в панике. Об этом он написал в социальной сети X глава российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя дискуссию между главой МИД Польши Радославом Сикорским и американским предпринимателем Илоном Маском о будущем Европейского союза.

«Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — написал Дмитриев в социальной сети X, цитируя пост Сикорского. Свое заявление он увязал с внутренними трудностями стран Евросоюза, которые, по его мнению, обострились на фоне текущей политической и экономической повестки в Европе.