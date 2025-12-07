Врач указал на неочевидные признаки инфаркта, о которых важно знать

Неочевидные признаки могут свидетельствовать о сердечном приступе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

У пациентов с инфарктом нередко отмечаются жалобы на проявления, которые обычно не ассоциируются с патологиями сердца — тошнота и рвота в их числе. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Сергей Попов.

«Появляются абсолютно нетипичные для инфаркта жалобы: боли в животе, вздутие, метеоризмы, отрыжка. Нехарактерными признаками могут быть тошнота, рвота, а также нарушение ритма сердца, которое не сопровождается болью», — объяснил эксперт в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».