Врач указал на неочевидные признаки инфаркта, о которых важно знать

Врач Попов: при инфаркте возможны рвота и метеоризм
08 декабря 2025 в 00:40
Неочевидные признаки могут свидетельствовать о сердечном приступе

Неочевидные признаки могут свидетельствовать о сердечном приступе

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

У пациентов с инфарктом нередко отмечаются жалобы на проявления, которые обычно не ассоциируются с патологиями сердца — тошнота и рвота в их числе. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Сергей Попов.

«Появляются абсолютно нетипичные для инфаркта жалобы: боли в животе, вздутие, метеоризмы, отрыжка. Нехарактерными признаками могут быть тошнота, рвота, а также нарушение ритма сердца, которое не сопровождается болью», — объяснил эксперт в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

URA.RU писало ранее, что повышенное артериальное давление значительно увеличивает риск инфаркта и инсульта, особенно при показателях выше 160 мм ртутного столба. По мнению врачей, с возрастом из ‑за снижения эластичности сосудов и развития атеросклероза вероятность острых сердечно‑сосудистых состояний растет. О том, как распознать «тихий инфаркт» — узнаете из материала корреспондентов информационного агентства.

