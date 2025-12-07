Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении РФ и Украины

Маргарита Симоньян сделал подарок Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор RT Маргарита Симоньян преподнесла президенту РФ Владимиру Путину неожиданный подарок — вазу с надписью о воссоединении России и Украины. Об этом Симоньян сообщила своим подписчикам в Telegram.

«Подарила президенту [Путину] ту самую вазу. С надписью о воссоединении Украины с Россией», — написала главред RT в своем семейном канале.

Судя по ранее опубликованным постам, ваза была куплена в магазине индийского винтажа. На ней красуется загадочная цифра 325.

Продавец уточнил у покупательницы: «Это значит, Украина вернется к России только через 325 лет?» На что Симоньян парировала: «Надеюсь, все-таки раньше».