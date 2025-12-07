Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении РФ и Украины
Маргарита Симоньян сделал подарок Владимиру Путину
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Главный редактор RT Маргарита Симоньян преподнесла президенту РФ Владимиру Путину неожиданный подарок — вазу с надписью о воссоединении России и Украины. Об этом Симоньян сообщила своим подписчикам в Telegram.
«Подарила президенту [Путину] ту самую вазу. С надписью о воссоединении Украины с Россией», — написала главред RT в своем семейном канале.
Судя по ранее опубликованным постам, ваза была куплена в магазине индийского винтажа. На ней красуется загадочная цифра 325.
Продавец уточнил у покупательницы: «Это значит, Украина вернется к России только через 325 лет?» На что Симоньян парировала: «Надеюсь, все-таки раньше».
Ранее Путин заявлял, что подписание каких-либо договоренностей с действующими киевскими властями бессмысленно из-за проблем с их легитимностью. По мнению Кремля, ключевые решения по Украине должны обсуждаться напрямую между Москвой и Вашингтоном, а возможное соглашение должно включать признание новых российских территорий и носить комплексный характер.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.