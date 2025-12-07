В Тюмени загорелась квартира в многоэтажке, спасено пять человек
Огнем поврежедена внутренняя отделка квартиры
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тюмени днем 7 декабря загорелась квартира в 10-ти этажном доме по улице Беловежской. Как сообщили в МЧС региона, из задымленных помещений спасено пять человек.
«Сегодня в четвертом часу дня поступило сообщение о пожаре на пятом этаже 10-ти этажного жилого дома, расположенного в Тюмени по улице Беловежской, 15. Из задымленных помещений спасены 5 человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Еще 12 человек были эвакуированы. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Огнем повреждена внутренняя отделка квартиры на пятом этаже
