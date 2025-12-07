Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

В Тюмени загорелась квартира в многоэтажке, спасено пять человек

08 декабря 2025 в 01:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Огнем поврежедена внутренняя отделка квартиры

Огнем поврежедена внутренняя отделка квартиры

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени днем 7 декабря загорелась квартира в 10-ти этажном доме по улице Беловежской. Как сообщили в МЧС региона, из задымленных помещений спасено пять человек.

«Сегодня в четвертом часу дня поступило сообщение о пожаре на пятом этаже 10-ти этажного жилого дома, расположенного в Тюмени по улице Беловежской, 15. Из задымленных помещений спасены 5 человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Еще 12 человек были эвакуированы. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Огнем повреждена внутренняя отделка квартиры на пятом этаже

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал