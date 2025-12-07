МО: за 5 часов над РФ уничтожены 17 украинских беспилотников
08 декабря 2025 в 01:23
Фото: © URA.RU
В течение последних пяти часов в воздушном пространстве над рядом регионов Российской Федерации были уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
