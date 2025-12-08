На Челябинск обрушатся сильные снегопады

Синоптики предупредили челябинцев о сильных снегопадах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Челябинск в ближайшие дни обрушатся сильные снегопады. Первый мощный снежный циклон ожидается в понедельник, 8 декабря. Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз синоптиков сервиса «Гисметео».

«Сильный снегопад начнется в Челябинске 8 декабря, в понедельник. Будет пасмурно, температура воздуха днем составит -2 градуса», — сообщают метеорологи.

Сильный снегопад в Челябинске ожидается 8 декабря Фото: скрин с сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/10-days/

Согласно прогнозу, во вторник, 9 декабря, осадки прекратятся, и до пятницы снега не ожидается. Однако уже в субботу, 13 декабря, снегопад возобновится и продлится около пяти дней подряд. По данным синоптиков, особенно сильные снегопады вновь пройдут в городе в понедельник, 15 декабря.

