На Челябинск обрушатся сильные снегопады
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На Челябинск в ближайшие дни обрушатся сильные снегопады. Первый мощный снежный циклон ожидается в понедельник, 8 декабря. Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз синоптиков сервиса «Гисметео».
«Сильный снегопад начнется в Челябинске 8 декабря, в понедельник. Будет пасмурно, температура воздуха днем составит -2 градуса», — сообщают метеорологи.
Фото: скрин с сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/10-days/
Согласно прогнозу, во вторник, 9 декабря, осадки прекратятся, и до пятницы снега не ожидается. Однако уже в субботу, 13 декабря, снегопад возобновится и продлится около пяти дней подряд. По данным синоптиков, особенно сильные снегопады вновь пройдут в городе в понедельник, 15 декабря.
Ранее сообщалось, что антициклон принесет 20-градусные морозы в Челябинскую область на предстоящей неделе. 9 декабря в Челябинске днем похолодает до -17 градусов, а ночью температура опустится до -23 градусов.
