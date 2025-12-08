Разнос от Шумкова, новый начальник полиции и ЧП на стройке: 11 курганских событий недели

Итоги недели в Зауралье: досталось мигрантам и чиновникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Зауралье неделя запомнилась целой серией событий в сфере управления, экономики и правопорядка. Власти утвердили новые запреты для трудовых мигрантов, а губернатор Вадим Шумков жестко раскритиковал чиновников Шадринска. Силовые ведомства работали по громким делам: продлили арест экс-главе УФССП Уваровой и вернули в СИЗО одну из сестер Камшиловых. Состоялись и кадровые назначения: ветеран СВО стал мэром округа, а экс-замглавы тобольской мэрии получил важный пост в Кургане. Кроме того, в бизнес-империи миллиардера Белоногова ликвидировали две компании. Об этих и других событиях — в материале URA.RU.





Новые ограничения для трудовых мигрантов утверждены в Зауралье Фото: Размик Закарян © URA.RU

Запреты для мигрантов

Правительство Курганской области подписало постановление о новых запретах для иностранных работников. Документ, подписанный губернатором региона Вадимом Шумковым, расширяет перечень сфер деятельности, где запрещено привлекать мигрантов, работающих по трудовым патентам.

«Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Курганской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в документе.

Согласно постановлению, под ограничение с 2026 года подпадают розничная торговля одеждой, деятельность ресторанов и служб доставки продуктов, а также работа частных домашних хозяйств по производству товаров и услуг. Хозяйствующим субъектам рекомендовано привести численность наемных иностранных работников в соответствие с новыми правилами. Решение принято для защиты регионального рынка труда и приоритетного трудоустройства местных жителей. Ранее в регионе уже действовал запрет для мигрантов с патентами в шести других сферах, включая такси, гостиничный бизнес и образование.

На стройке в Кургане при обрушении конструкции погиб молодой рабочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гибель рабочего

На строительной площадке жилого комплекса «Дом кино» в Кургане произошло смертельное происшествие. Бетонная конструкция обрушилась на 22-летнего рабочего подрядной организации, который впоследствии скончался от полученных травм. Это уже не первое ЧП с обрушением опалубки на данном объекте за последние полгода.

По данным пресс-службы застройщика ГК «Брусника», инцидент произошел вечером 30 ноября. Предварительная информация указывает на нарушение норм безопасности при хранении опалубки — оборудование не было надежно закреплено. Рабочие собственными силами доставили пострадавшего в больницу, где он умер. Застройщик начал внутреннее расследование и заявил о привлечении подрядчика к ответственности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, допрашиваются представители строительной компании и очевидцы.

В курганском ЦПКиО планируют построить новый термальный комплекс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Термальный комплекс вместо динозавров

Администрация Кургана выставила на инвестиционные торги участок для строительства нового термального комплекса. Площадка площадью более 15 тысяч квадратных метров расположена в Центральном парке культуры и отдыха, на берегу реки Битевка. Об этом сообщается в официальной презентации, подготовленной мэрией города.

«Участок общей площадью более 15 тысяч квадратных метров разделен на три части и находится между парком культуры и отдыха и пляжем Бабьи пески. Ориентировочная стоимость земли — 15 миллионов рублей. Предлагается два механизма предоставления площадки — аренда или выкуп земли», — говорится в документе.

В презентации утверждается, что новый аквакомплекс станет самым близким к центру города, поскольку два действующих термальных бассейна находятся в 20 километрах от Кургана. При этом в обзоре конкуренции не упоминается существующий открытый горячий бассейн в микрорайоне Рябково. Участок под застройку ранее занимал парк с фигурами динозавров.

Административное здание базы «Стрелец» уничтожено огнем Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожар на базе отдыха «Стрелец»

Крупный пожар уничтожил административный корпус на базе отдыха «Стрелец» в поселке Увал под Курганом. Возгорание произошло ранним утром, около 6:00, и было ликвидировано в течение часа. Пострадавших в результате инцидента нет. Огонь полностью уничтожил здание, в котором хранился спортивный инвентарь: более 150 пар лыж, а также оборудование для пейнтбола и гидробола.

Директор базы Владимир Савин пояснил, что здание не было застраховано, так как не являлось капитальным строением. Собственник базы отдыха Андрей Петров в беседе с корреспондентом высказал предположение об умышленном поджоге. По его словам, электрооборудование было исправно, что исключает случайное возгорание, а финансовые потери от уничтожения всего имущества весьма значительны.

Суд продлил арест экс-главе курганской службы судебных приставов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-главе УФССП Уваровой продлили арест

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю управления ФССП по Курганской области Ирине Уваровой. Соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

«Уварова И.Л. (ст. 160 ч.4). Категория дела — о продлении срока содержания под стражей. Постановление об удовлетворении жалобы», — указано в материалах суда.

Экс-глава регионального УФССП была арестована и помещена в следственный изолятор по обвинению в присвоении денежных средств в особо крупном размере группой лиц. Ранее ее жалоба на избранную меру пресечения была оставлена без удовлетворения.

Суд заменил домашний арест на СИЗО для обвиняемой в автоподставах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одну из сестер Камшиловых отправили обратно в СИЗО

Курганский городской суд отправил в следственный изолятор Елену Камшилову, обвиняемую в организации автоподстав. Мера пресечения ужесточена из-за неоднократных нарушений условий домашнего ареста.

«Камшилова не находилась по месту определения меры пресечения в виде домашнего ареста 15,22,29 ноября, 1,2,3 и 4 декабря. Кроме того, в указанный период времени Камшилова управляла автомобилем Mitsubishi, не имея при себе соответствующих документов о полисе страхования ОСАГО», — указано в ходатайстве следствия, удовлетворительном судом.

Как следует из судебного заседания, подсудимая объясняла свои отлучки поездками в госпиталь для лечения зрения в дневном стационаре. Однако инспектор уголовно-исполнительной инспекции уточнила, что отмечала лишь ее присутствие дома, а для поездок в медучреждение требовалось согласование со следователем, чего сделано не было. Адвокат признал, что не уведомил следствие о лечении своей подзащитной. В результате Камшилова взята под стражу до 19 января.

Бывший доброволец СВО стал мэром курганского города Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ветеран СВО официально стал мэром

В Курганской области состоялась инаугурация ветерана СВО Алексея Новоселова в должности главы Щучанского округа. Торжественное заседание думы округа прошло в местном Доме культуры.

В своем приветственном адресе губернатор Вадим Шумков сделал акцент на личных качествах и боевом опыте нового руководителя. «Уверен, что ваши личные качества — порядочность, упорство в достижении целей, ответственность и желание приносить пользу людям и Родине, будут служить на благо вверенной вам территории и ее жителей. Тому свидетельство ваша отмеченная боевыми наградами служба Отечеству в ходе спецоперации», — подчеркнул глава региона.

Алексей Новоселов, отслуживший 30 лет в церкви, в 2022 году добровольцем отправился в зону СВО после тяжелой болезни. Он служил в штурмовых подразделениях, был дважды ранен и награжден медалью «За отвагу». После возвращения губернатор Шумков предложил ему возглавить Щучанский округ. В правительстве рассчитывают, что его опыт поможет в работе с населением и развитии территории.

Экс-замглавы тобольской мэрии возглавит инвестиционное направление в Кургане Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Экс-замглавы мэрии Тобольска получил важный пост в Кургане

Бывший заместитель главы администрации Тобольска Василий Кожедуб назначен на высокую должность в Курганской области. Он занял пост первого заместителя руководителя регионального агентства по привлечению инвестиций. Об URA.RU сообщил источник, близкий к правительству региона.

«На варяга возлагают надежды по привлечению новых инвесторов в регион. Кандидатура Кожедуба согласовывалась с руководством области с учетом его предыдущих результатов в муниципальной сфере», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, Василий Кожедуб уже приступил к исполнению обязанностей. В Тобольске он курировал предпринимательскую и инвестиционную деятельность, а также взаимодействие с общественными объединениями. В Курганской области его опыт планируют использовать для комплексного сопровождения инвестиционных проектов.

Николай Старцев назначен начальником МО МВД России «Шадринский» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый начальник полиции Шадринска

В Шадринске представлен новый руководитель городской полиции. Начальником межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» назначен полковник полиции Николай Старцев.

Представление нового начальника личному составу провел заместитель руководителя регионального главка МВД Алексей Петров. По информации ведомства, это кадровое решение направлено на укрепление службы и поддержание высокого уровня оперативной работы в Шадринске и районе.

Шумков раскритиковал чиновников Шадринска за бездействие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Шумков устроил разнос чиновникам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подверг резкой критике администрацию города Шадринска по итогам повторной проверки правительственной комиссии. Он обвинил местных чиновников в бездействии по ключевым проблемам, включая состояние дорог, благоустройство дворов и контроль над подрядчиками.

«Правительственная комиссия повторно отработала по Шадринску. Какие-то вопросы стали решаться лучше. Ну а в чем-то деятельность местных чиновников и ее самовосприятие, к сожалению, иногда продолжает демонстрировать удивительное смешение слабоумия и отваги», — заявил Шумков.

Губернатор указал на конкретные недостатки: грязные недавно отремонтированные дороги из-за отсутствия договоров на их содержание, незавершенный ремонт дворов и некачественные въезды. Он отметил, что подрядчики безнаказанно нарушают сроки и технологии работ, а неряшливые объекты бизнеса игнорируются, несмотря на государственную поддержку. Шумков подчеркнул, что за некачественную работу производиться оплата не будет.

В империи Белоногова ликвидированы две компании Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ликвидация фирм бизнес-империи миллиардера Белоногова

В бизнес-империи курганского миллиардера Максима Белоногова, основателя одного из крупнейших российских агрегаторов такси, завершена реорганизация. Две компании — «БункерМедиа» и «Продвижение» — были присоединены к управляющей организации сервиса «Максим». Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, а информацию подтвердили в официальной пресс-службе агрегатора.

«ООО „БункерМедиа“ и ООО „Продвижение“ присоединены к управляющей организации сервиса „Максим“ — „Управление регионами“. Решение о реорганизации является частью внутренних организационных преобразований и направлено на оптимизацию управленческих процессов», — пояснили в пресс-службе.