В Тюмени пенсионерам предлагают подработку с зарплатой до 80 тысяч рублей
На должности швеи пенсионерам предлагают зарабатывать до 80 тысяч рублей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюмени пожилые люди работая несколько дней в неделю на должности швеи могут зарабатывать от 40 до 80 тысяч рублей. По данным аналитиков «Авито Работы», это одно из самых «денежных» предложений о работе для пенсионеров.
«Открывает подборку вакансия швеи — отличный вариант для тех, кто уверенно работает на промышленном оверлоке и предпочитает спокойную работу руками. В обязанности входит пошив изделий на оверлоке, занятость постоянная, а график можно подбирать под себя — от 1-2 до 5 рабочих дней в неделю. Предлагаемая оплата — 40 000–80 000 рублей в месяц», — поделились эксперты с URA.RU.
Также пожилых кандидатов рассматривают работодатели на вакансию пекаря. Опыт не требуется — всему обучают. График гибкий или частичная занятость, а выплаты — два раза в месяц на уровне от 41 325 до 55 790 рублей. Среди предложений для пенсионеров размещено и предложение работы горничной. Опыт в гостиничном сервисе будет плюсом, но не обязателен, а оплата от 35 до 40 тысяч рублей в зависимости от объемов.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!