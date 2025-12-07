В Тюмени пенсионерам предлагают подработку с зарплатой до 80 тысяч рублей

На должности швеи пенсионерам предлагают зарабатывать до 80 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени пожилые люди работая несколько дней в неделю на должности швеи могут зарабатывать от 40 до 80 тысяч рублей. По данным аналитиков «Авито Работы», это одно из самых «денежных» предложений о работе для пенсионеров.

«Открывает подборку вакансия швеи — отличный вариант для тех, кто уверенно работает на промышленном оверлоке и предпочитает спокойную работу руками. В обязанности входит пошив изделий на оверлоке, занятость постоянная, а график можно подбирать под себя — от 1-2 до 5 рабочих дней в неделю. Предлагаемая оплата — 40 000–80 000 рублей в месяц», — поделились эксперты с URA.RU.