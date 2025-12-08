На Ямале неделя начнется с резкого потепления до -5 градусов
Потепление придет на смены сильным морозам
Фото: Илья Московец © URA.RU
На отдельных территориях Ямала днем 8 декабря столбики термометров поднимутся до -5 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ЯНАО днем 8 декабря ожидается температура воздуха до -10, -15 градусов, местами до -20, -25, по северо-востоку до -5 градусов. В ночь на 9 декабря похолодает до -12, -17, местами до -22, -27», — опубликовано на сайте управления.
Ожидается небольшой снег и метель в отдельных районах. Ветер переменного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 17-20 м/с.
По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 8 и 9 октября будет следующая погода:
- Салехард: днем -10, -11°C, ночью -17, -20°C. Пасмурно, небольшой снег, ветер 4-5 м/с;
- Новый Уренгой: днем -8, -10°C, ночью -18, -30°C. Облачно, небольшой снег, ветер 6-7 м/с;
- Ноябрьск: днем -15°C, ночью -18, -34°C. Облачно, небольшой снег, ветер 4-5 м/с;
- Надым: днем -11°C, ночью -18, -19°C. Облачно, небольшой снег, ветер 4-5 м/с.
