На Ямале неделя начнется с резкого потепления до -5 градусов

Потепление придет на смены сильным морозам Фото: Илья Московец © URA.RU

На отдельных территориях Ямала днем 8 декабря столбики термометров поднимутся до -5 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО днем 8 декабря ожидается температура воздуха до -10, -15 градусов, местами до -20, -25, по северо-востоку до -5 градусов. В ночь на 9 декабря похолодает до -12, -17, местами до -22, -27», — опубликовано на сайте управления.

Ожидается небольшой снег и метель в отдельных районах. Ветер переменного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 17-20 м/с.

Продолжение после рекламы

По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 8 и 9 октября будет следующая погода: