Трамп сделал важное заявление по Украине
Трамп: США прилагают усилия, чтобы прекратить конфликт на Украине
08 декабря 2025 в 04:35
Срочная новость
Фото: © URA.RU
США прилагают усилия для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в Белом доме.
