Трамп раскритиковал Зеленского за игнорирование мирного предложения
Дональда Трампа разочаровало отношение украинского коллеги к мирному урегулированию конфликта
Фото: Official White House / Andrea Hanks
Президент Украины Владимир Зеленский еще не читал выдвинутые Вашингтоном предложения по остановке конфликта. Это разочаровывает, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал наши предложения», — заявил Трамп в рамках торжественной церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. По словам главы Белого дома, он лично прекратил восемь войн. И пытается положить конец еще одному конфликту.
Зеленский согласился участвовать в переговорном процессе в конце ноября. При этом Киев обозначил принципы, которые считает важными для себя. До этого на Украину приезжал министр армии США Дэн Дрисколл, стороны договорились о сжатых сроках подготовки соглашения, при этом ЕС не участвовал в обсуждении, а Москва заявляла о готовности к открытому диалогу.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
