Трамп заявил о поддержке своего плана со стороны России и народа Украины

Трамп заявил о поддержке его плана по Украине со стороны России и украинского народа Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что его план урегулирования украинского конфликта находит поддержку как со стороны России, так и среди украинского народа. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

«Россия, как я полагаю, не против. Но я не уверен, что Зеленский согласен с ним (с планом — ред.). Украинский народ это поддерживает, но он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так», — сказал Трамп.