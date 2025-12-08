Трамп сообщил о переговорах США с Киевом и Москвой
По словам трампа, в мирных переговорах задействованы три стороны
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
В процессе по мирному урегулированию конфликта участвуют Вашингтон, Москва и Киев. Задействованы все три главы государства, отметил президент США Дональд Трамп.
«Мы говорим с президентом [России Владимиром] Путиным. И мы говорим с украинскими лидерами, включая [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Трамп журналистам в Кеннеди-центре, рассуждая о переговорах. При этом глава Белого дома не уточнил, с какими еще «украинскими лидерами» ведутся переговоры.
В сентябре Вашингтон анонсировал трехстороннюю встречу президентов обозначенных стран, но без конкретных сроков. По мнению Трампа, сейчас ситуация на Украине не очень тяжелая. Мирные предложения США поддерживают украинцы, уверен он.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
