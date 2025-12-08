Бывший аналитик ЦРУ заявляет об отстранении Зеленского от переговорного процесса Фото: Официальный сайт президента Украины

Американские власти отстранили президента Украины Владимира Зеленского от переговорного процесса. Об этом заявил Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его словам, окружение украинского лидера столкнулось с реальной угрозой уголовного преследования.

«Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. Он уже становится ходячим трупом в Киеве», — написал Макговерн в статье для издания Consortium News.

Эксперт связывает это давление с антикоррупционными расследованиями в отношении самого Зеленского и его приближенных. Эти расследования, как полагает аналитик, уже привели к серьезным изменениям в распределении влияния внутри украинского руководства за последний месяц. Ожидается, что за отставкой главы Офиса президента Андрея Ермака последуют новые аресты.

