Дроны ВСУ частично обесточили Ростовскую область: карта ударов БПЛА на 8 декабря

В Брянской области средства ПВО сбили один беспилотник Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 8 декабря в ряде регионов России были введены режимы воздушной и беспилотной опасности из ‑за угрозы атак беспилотников. В частности, о потенциальной угрозе дронов сообщали главы Пензенской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Оренбургской и Ленинградской областей. Также в Брянской области средства ПВО сбили один дрон. Карта ударов беспилотников — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: Инфографика URA.RU

Один дрон сбит в Брянской области

Над территорией региона средства ПВО обнаружили и уничтожили один вражеский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Повреждена линия электропередач в Ростовской области

Силы ПВО также отразили атаку беспилотников по северным районам Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Под удар попали Чертковский, Шолоховский, Боковский, Миллеровский и Верхнедонской районы. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет, однако была повреждена линия электропередач.

Продолжение после рекламы

Также в Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП были обесточены село Маньково-Калитвенское и хутора Гусев и Марьяны. В населенном пункте Маньково-Калитвенское электроснабжение восстановили. В Миллеровском районе, в хуторе Ленина, повреждена кровля частного жилого дома. На месте работают коммунальные службы и представители местной администрации.

Особый уровень в ряде регионов

В свою очередь, на территории Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность», уточнил губернатор Олег Мельниченко. Затем он добавил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, а также в регионе действует план «Ковер».

Также в Липецкой области, по информации губернатора Игоря Артамонова, сначала был введен общий режим воздушной опасности, а затем установлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Ельца, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных образований.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев тоже сообщил о режиме опасности атаки БПЛА на всей территории региона и призвал жителей сохранять спокойствие и при необходимости обращаться по номеру 112. Соответствующий режим был объявлен и в Воронежской области, уточнил глава Александр Гусев. При этом объявленная ранее непосредственная угроза удара в Лискинском и Острогожском районах была снята. Чуть позднее в Воронежской области режим опасности был отменен.

В Оренбургской области правительство также предупредило жителей об объявленной опасности атаки БПЛА и попросило следить за официальными оповещениями. Параллельно с этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что режим воздушной опасности сначала ввели в Киришском и Кингисеппском районах, затем распространили на все муниципалитеты региона, при этом власти предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета для безопасности граждан. Позже глава области сообщил, что в регионе сбито несколько дронов.

Закрытое небо

Для обеспечения безопасности полетов Росавиация ввела временные ограничения на перелеты в нескольких аэропортах. Сообщения об ограничениях публиковались в течение ночи и утра 8 декабря.