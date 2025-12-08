Прямая линия губернатора и победа фильма «Цинга» на кинофестивале: шесть событий недели на Ямале

Глава региона отвечал на вопросы жителей несколько часов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Всю неделю жители округа задавали интересующие их вопросы по всевозможным каналам связи в ожидании прямой линии с губернатором Дмитрием Артюховым. Встреча состоялась 7 декабря, где глава региона ответил на самые важные темы. Также интересным событием стала победа авторского фильма «Цинга», снятого в ямальской тундре, на кинофестивале в Москве. Об этих и других важных событиях недели на Ямале за неделю с 1 по 7 декабря — в материале URA.RU.

Прямая линия губернатора

Обсуждение насущных вопросов жителей было назначено на 8 декабря, но позже была озвучена новая дата — 7 декабря. Всего губернатору Ямала поступило 1 275 вопросов. Те заявки, которые глава региона не успел прокомментировать в прямом эфире, будут переданы команде правительства. На каждый из них будет дан ответ.

Одной из наиболее острых тем, поднимавшихся во время выступления губернатора, стал вопрос о введении новой системы оплаты труда для педагогов региона. После оценки возникшей ситуации было принято решение о смещении даты вступления в силу этого распоряжения. Ее перенесли на 1 сентября 2026 года. Также начиная со следующего года все учащиеся школ округа смогут пользоваться программой лояльности «Морошка» авиакомпании «Ямал». вне зависимости от того, имеют ли они постоянную регистрацию в данном регионе.

Губернатор высказался и по поводу запрета вейпов — власти округа намерены ввести ограничения на продажу электронных сигарет сразу после появления для этого правовых оснований. В 2026 году на Ямале появится самая большая в регионе поликлиника. Ее откроют в Ноябрьске.

Не осталась без внимания и вечная проблема с уборкой снега. Артюхов предоставил вице-главам муниципалитетов «последний шанс» исправить ситуацию.

Фильм «Цинга», снятый на Ямале, стал лучшим на кинофестивале в Москве

Фильм режиссера Владимира Головнева «Цинга», снятый на Ямале, взял главную награду на четвертом фестивале авторского кино «Зимний». У жюри не было никаких сомнений в выборе. Также награду забрал и актер Никита Ефремов, снявшийся в фильме.

«Цингу» Владимира Головнева выбрали яркие представители индустрии — режиссер Юрий Быков, актриса Екатерина Вилкова, актер Денис Власенко, продюсер Юлия Мишкинене, киновед Иван Кудрявцев и председателем жюри — режиссер Александр Велединский.

Взрыв газового баллона в гаражном кооперативе

Разгерметизация и возгорание газового баллона вызвало повреждение и разрушение нескольких гаражей в промзоне Губкинского 3 декабря. По оценке спасателей, было повреждено десять гаражей, из них восемь смежных боксов разрушены полностью, еще два, расположенные напротив, получили разные степени повреждения. Примерная площадь обрушения конструкций составляет 250 квадратных метров.

На Ямале расселен миллион квадратных метров жилья

В Тазовском ключи от новых квартир из рук губернатора получили 69 семей. Так в округе завершилось расселение одного миллиона квадратных метров аварийного жилья. О предстоящей круглой цифре Артюхов сообщил несколькими днями ранее, осматривая ключевые жилищные стройки Салехарда.

Возле ямальского чума заметили Киркорова

На Красной площади в Москве при открытии 20-го сезона ГУМ-катка рядом с ледовой ареной появился настоящий ямальский чум. Его посетили российские звезды поп-эстрады, в том числе Филипп Киркоров. Власти Ямала опубликовали видео с Красной площади.

Подследственный вице-мэр Салехарда Токарчук официально покинул должность

Обвиняемый в мошенничестве политический заместитель главы Салехарда официально прекратил работу в мэрии 18 ноября в связи с истечением контракта. На его место выходит заместитель директора департамента внутренней политики ЯНАО Мария Заболотникова. В текущей должности она отвечает за муниципалитеты, а в новой — будет курировать внутреннюю политику администрации.