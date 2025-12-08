Девелоперы рассказали, как скандал с Долиной повлиял на рынок жилья

В «Самолет Плюс» зафиксировали всплеск интереса к страховке титула после дела Долиной. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число сделок на вторичном рынке жилья со страхованием титула выросло в семь-десять раз. Такой всплеск спроса на услугу в сети «Самолет Плюс» связали с резонансным делом певицы Ларисы Долиной.

«Титульное страхование защищает покупателя, если право собственности после сделки оспаривается. Еще недавно сделки со страхованием титула были единичными, а в первую неделю декабря интерес к услуге вырос в семь-десять раз», — рассказал собеседник из «Самолет Плюс». Его слова передает РИА новости

Речь идет о мошеннической схеме, при которой продавец, уже получив деньги за квартиру, отказывается от сделки. Он заявляет, что подписал документы под давлением аферистов, что позволяет через суд оспорить переход права собственности.

Продолжение после рекламы