Для одной категории россиян отменили испытательный срок при приеме на работу
Кабмин выступил за внесение изменений в Трудовой кодекс об испытательном сроке для матерей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Правительство РФ поддержало законопроект, отменяющий испытательный срок при приеме на работу для женщин с детьми до трех лет. Об этом свидетельствует отзыв кабмина.
«Речь идет о внесении изменений в ст. 70 Трудового кодекса РФ, согласно которой сейчас льгота действует для матерей с детьми до 1,5 года,» — сообщает ТАСС. Подготовленный документ предполагает расширение действующей нормы, которая на данный момент распространяется только на матерей детей в возрасте до полутора лет. Это позволит повысить социальные гарантии для женщин, выходящих на работу после более длительного отпуска по уходу за ребенком.
Сейчас Трудовой кодекс уже запрещает устанавливать испытательный срок при приеме на работу матерям с детьми до 1,5 года, а также дает им право на дополнительные перерывы для кормления и перевод на другую должность без снижения среднего заработка. Для женщин с детьми до трех лет предусмотрен отпуск по уходу за ребенком с сохранением места работы, возможность неполного дня и запрет на направление в командировки и на вахтовый метод без их согласия. На этом фоне в Госдуме также обсуждаются инициативы по дополнительным льготам для родителей, включая снижение пенсионного возраста для матерей.
