Камбоджа нанесла удары по гражданским в Таиланде

Тайские военные заявили, что Камбоджа применила системы БМ-21 по гражданским объектам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Камбоджийские военные атаковали гражданские районы в провинции Бурирам. Об этом говорится в официальном заявлении вооруженных сил Таиланда.

«Камбоджийские силы нанесли удары ракетами БМ-21 по районам с гражданским населением... в провинции Бурирам», — говорится в публикации соцсети X со ссылкой на заявление армии. Об этом сообщил портал Khaosod.

Данное заявление стало продолжением истории о вооруженном инциденте на границе, произошедшем ранее в понедельник. Накануне сообщалось об атаке на военную базу Анупонг и ответных мерах Таиланда с привлечением авиации.

