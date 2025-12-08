Логотип РИА URA.RU
Арестована группа, похитившая 5,2 млн рублей выплат у участников спецоперации

08 декабря 2025 в 07:56
Фото: © URA.RU

В отношении восьми участников группы, подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей денежных выплат, предназначенных для участников спецоперации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

