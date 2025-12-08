Над Ленинградской областью сбито несколько БПЛА
08 декабря 2025 в 08:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в Лужском районе. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
