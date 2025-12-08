Самолеты перенаправляют на запасные аэродромы
Рейсы из Стамбула, Дубая и других городов отправили в Шереметьево и Петербург
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Восемь самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы из-за временных ограничений в аэропорту Внуково. Об этом сообщает новостной telegram-канал.
«Рейсы компаний Turkish Airlines из Стамбула и FlyDubai из Дубая приземлились в Санкт-Петербурге, три рейса компании Ajet из Стамбула и Анкары отправили в Шереметьево, туда же ушёл борт компании AzurAir, летевший из Новосибирска», — сообщает Shot в своем telegram-канале. Помимо этого, были задержаны вылеты по меньшей мере 15 рейсов, следующих в различные международные направления. Ограничения на работу аэропорта были введены с трех часов ночи и действовали три часа.
Ранее, 27 ноября, в ряде российских аэропортов уже вводили временные ограничения на прием и выпуск рейсов — в Калуге, Тамбове, Пензе, Саратове, Самаре, Сочи, Краснодаре и других городах. Тогда во Внуково отменили один рейс и задержали несколько международных вылетов, а в других столичных аэропортах фиксировались массовые задержки прилетов и отправлений.
