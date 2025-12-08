Путин впервые за годы вылетел в США для встречи с Трампом: вспоминаем 25 главных событий года

Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за много лет встретились в Анкоридже в августе 2025 года Фото: Официальный сайт Президента РФ

В августе 2025 года на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска, США) состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа. Переговоры длились около трех часов и проходили в узком кругу — по три участника от каждой стороны. Эта встреча стала одним из главных и исторических событий 2025 года. Вспоминаем, как прошли переговоры, — в материале URA.RU.

Теплая встреча и поездка в одном авто

Церемониальная часть встречи прошла на аэродроме базы. Самолеты лидеров государств приземлились с небольшим интервалом, и президенты одновременно вышли к красной дорожке, где обменялись рукопожатием. В небе в их честь пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении истребителей F-22. Показательным жестом стало то, что Владимир Путин по приглашению коллеги сел в его бронированный лимузин, и до места переговоров лидеры доехали вместе, общаясь по дороге.

Почти три часа личных разговоров по Украине

Основная часть саммита прошла в закрытом формате «три на три» и длилась два часа 45 минут. С российской стороны, помимо Путина, участвовали помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Американскую делегацию возглавил Дональд Трамп, его сопровождали спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Ключевой темой переговоров, как подтвердили обе стороны, стало урегулирование конфликта на Украине.

По словам Владимира Путина, атмосфера обсуждения была конструктивной и взаимоуважительной. Российский президент выразил признательность за стремление администрации Трампа вникнуть в суть кризиса. Он вновь обозначил российскую позицию: Москва заинтересована в окончании конфликта, который является «трагедией и тяжелой болью» для братских народов, но для этого должны быть устранены его первопричины, связанные с безопасностью России.Путин согласился, что безопасность Украины также должна быть обеспечена, и заявил о готовности над этим работать.

Затронули и экономическое партнерство

На последовавшей краткой пресс-конференции Владимир Путин подробно изложил видение перспектив отношений. Он провел прямую связь между общей историей и возможным будущим, напомнив, что с приходом администрации Трампа товарооборот между странами уже вырос на 20%. Российский лидер обозначил конкретные сферы, где сотрудничество имеет огромный потенциал: торговля, энергетика, высокие технологии, освоение космоса и Арктики, а также налаживание связей между Дальним Востоком России и западным побережьем США.

Особое значение Путин придал установившемуся личному контакту с американским президентом. Он заявил, что между ними сложился доверительный диалог, и выразил уверенность, что если бы Трамп был у власти в 2022 году, конфликта бы не было. По мнению российского президента, достигнутые в Анкоридже договоренности создают основу не только для продвижения к миру на Украине, но и для восстановления полноценного прагматичного партнерства между Москвой и Вашингтоном.

Трамп сделал выводы: Россия могучая страна, а Украина — нет

Дональд Трамп в своих заявлениях также оценил встречу как продуктивную и теплую, отметив, что достигнут существенный прогресс. Он подтвердил, что США хотят завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Однако американский президент проявил большую сдержанность в оценке конкретных результатов, заявив, что «полного понимания достичь не удалось, сделки пока нет». Трамп подчеркнул, что по многим вопросам, связанным с гарантиями безопасности для Украины, стороны пришли к согласию, но окончательное урегулирование потребует дальнейшей работы и согласия Киева.