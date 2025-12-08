Диетолог рассказала о признаках передоза витамина D

Гастроэнтеролог Татьяна Жаровская объяснила опасность передозировки витамина D Фото: Илья Московец © URA.RU

Передозировка витамина D так же опасна для организма, как и его дефицит. Об этом она рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

«Витамин D — это не простой витамин, он сейчас многими учеными приравнивается к гормонам... Поэтому плохо, как дефицит витамина D... также плохо, когда идет его передозировка», — предупредила Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.

Специалист отметила, что, являясь жирорастворимым, витамин способен накапливаться в тканях организма на долгое время. Прием высоких доз без контроля врача может привести к серьезным нарушениям обмена веществ и функций почек.

Продолжение после рекламы