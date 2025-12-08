Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Диетолог рассказала о признаках передоза витамина D

Диетолог Жаровская: переизбыток витамина D вызывает тошноту и головные боли
08 декабря 2025 в 09:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Гастроэнтеролог Татьяна Жаровская объяснила опасность передозировки витамина D

Гастроэнтеролог Татьяна Жаровская объяснила опасность передозировки витамина D

Фото: Илья Московец © URA.RU

Передозировка витамина D так же опасна для организма, как и его дефицит. Об этом она рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

«Витамин D — это не простой витамин, он сейчас многими учеными приравнивается к гормонам... Поэтому плохо, как дефицит витамина D... также плохо, когда идет его передозировка», — предупредила Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.

Специалист отметила, что, являясь жирорастворимым, витамин способен накапливаться в тканях организма на долгое время. Прием высоких доз без контроля врача может привести к серьезным нарушениям обмена веществ и функций почек.

Продолжение после рекламы

Ранее врачи отмечали, что осенью и зимой почти каждый второй житель Сибири испытывает дефицит витамина D, что подтверждает исследование «Инвитро». При этом растет и число случаев гипервитаминоза, связанного с бесконтрольным приемом БАДов с высокими дозами витамина, поэтому специалисты рекомендуют подбирать дозировку только после анализа и под наблюдением врача.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал