Диетолог рассказала о признаках передоза витамина D
Гастроэнтеролог Татьяна Жаровская объяснила опасность передозировки витамина D
Фото: Илья Московец © URA.RU
Передозировка витамина D так же опасна для организма, как и его дефицит. Об этом она рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.
«Витамин D — это не простой витамин, он сейчас многими учеными приравнивается к гормонам... Поэтому плохо, как дефицит витамина D... также плохо, когда идет его передозировка», — предупредила Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.
Специалист отметила, что, являясь жирорастворимым, витамин способен накапливаться в тканях организма на долгое время. Прием высоких доз без контроля врача может привести к серьезным нарушениям обмена веществ и функций почек.
Ранее врачи отмечали, что осенью и зимой почти каждый второй житель Сибири испытывает дефицит витамина D, что подтверждает исследование «Инвитро». При этом растет и число случаев гипервитаминоза, связанного с бесконтрольным приемом БАДов с высокими дозами витамина, поэтому специалисты рекомендуют подбирать дозировку только после анализа и под наблюдением врача.
