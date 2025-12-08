Астроном оценил версию об инопланетном происхождении кометы 3I/ATLAS
Астроном Александр Киселев сообщил о скептической позиции NASA и ESA относительно объекта 3I/ATLAS
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Комета 3I/ATLAS является естественным объектом. Об этом заявил астроном популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев. Ранее один профессор активно продвигал гипотезу об искусственном происхождении межзвездного объекта 3I/ATLAS.
«Официальная точка зрения, которую поддерживают NASA, ESA и большинство российских астрономов, заключается в том, что комета 3I/ATLAS — естественный объект», — уточнил Александр Киселев. Его слова передает telegram-канал «Аргументы и Факты».
По мнению Киселева, высокий статус гарвардского ученого заставляет общественность прислушиваться к его спорным заявлениям. Сам Леб, как отмечает астроном, не делает категоричных утверждений, но умело создает интригу, оставаясь в медийном поле.
Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля и после снимков с марсианского зонда NASA и наблюдений аппарата Juice на орбите Юпитера официально классифицирован как естественная комета. Однако Леб уже высказывал версию об искусственном происхождении объекта и его миссии по доставке технологий к Юпитеру, тогда как ряд российских ученых связывали такие заявления с желанием подогреть интерес публики и монетизировать тему.
