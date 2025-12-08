Российские ученые создали новое лекарство

Ученые создали анальгетик с низкой токсичностью для лечения хронических синдромов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ученые Саратовского государственного медицинского университета разработали новый неопиоидный анальгетик для лечения хронических болевых синдромов. О создании более безопасного препарата, в том числе для пожилых пациентов, заявила пресс-служба вуза.

«Основная цель разработки — получение эффективного препарата с улучшенным профилем эффективности по сравнению с уже известными средствами», — рассказала директор научно-образовательного центра СГМУ Татьяна Калюта. Его слова передает РИА Новости.

По данным ученых, на этапе доклинических исследований препарат продемонстрировал более низкую токсичность по сравнению с существующими аналогами. Его анальгетическая активность сопоставима с трамадолом, но при этом риск возникновения побочных эффектов со стороны ЖКТ минимален.

