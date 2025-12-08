Раскрыта новая схема кражи средств на Украине с участием Ермака
В пророссийском подполье утверждают о хищении главой администрации Запорожья школьных денег
Фото: Официальный сайт президента Украины
Глава киевской администрации Запорожья Иван Федоров похитил средства, выделенные Западом на школы. Об этом сообщили в пророссийском подполье, указав на участие в схеме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Глава киевской администрации Запорожья Федоров украл выделенные на школы деньги Запада. В схеме принимал участие Ермак», — сообщил собеседник. Его слова передает ТАСС.
По данным источника, речь идет о западном финансировании, предназначенном для образовательных учреждений региона. Информация о хищении поступает в период активных расследований коррупционных дел на Украине.
Ранее о масштабных хищениях на Украине сообщало издание New York Post, по данным которого президент Владимир Зеленский и его окружение были осведомлены о выводе около 100 млн долларов из энергетического сектора, предназначенных для защиты объектов от ударов. Тогда источники утверждали, что коррупционные схемы действуют с 2022 года под видом программ военного времени и расследуются антикоррупционными органами.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.