67 украинских беспилотников сбили над Россией
08 декабря 2025 в 09:24
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве российских регионов. Об этом сообщили в МО РФ. Больше всего атак было совершено на Брянскую область — над регионом за ночь уничтожено 24 БПЛА.
