Одно из старейших предприятий Приволжья запустило новое знаковое производство

Запуск новой линии прошел в рамках празднования 90-летнего юбилея предприятия Фото: предоставлено пресс-службой «СМК Орск»

Предприятие «СМК Орск» в рамках празднования 90-летнего юбилея запустило линии по производству сэндвич-панелей. Как пояснили URA.RU в пресс-службе компании, конструкции используются для строительства и ремонта жилых и промышленных комплексов. В церемонии запуска линии приняли участие губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и председатель Совета директоров ГК «СМК» Александр Шамсутдинов.

«Мы поставили общую цель — обеспечить рост экономики Оренбуржья: развивать промышленный потенциал региона, создавать новые рабочие места, увеличивать налоговые поступления в бюджет, развивать инфраструктуру региона. Сегодня мы видим первые результаты этих договоренностей: к запуску готова новая линия производства, установлено новое оборудование, обучен персонал, который будет работать на современном оборудовании», — отметил Евгений Солнцев.

Губернатор подчеркнул, что данное событие стало возможным благодаря совместной работе и договоренностям, которые были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2025 года. После церемонии запуска линии Евгений Солнцев осмотрел несколько обновленных цехов производства.

«Линия сэндвич-панелей позволит предприятию выпускать более тысячи метров готовой продукции в сутки. Этот продукт найдет широкое применение в строительстве современных промышленных, логистических и коммерческих объектов. С вводом новой линии, помимо увеличения обьемов производства, мы сможем предложить рынку более широкий ассортимент продукции, создать новые рабочие места, увеличить финансовые отчисления в бюджет региона», — заявил председатель Совета директоров ГК «СМК» Александр Шамсутдинов.

После запуска нового производства в Орском Драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею ООО «СМК Орск». Праздник стал поводом не только вспомнить историю завода, но и отметить вклад лучших сотрудников. Особой частью торжества стало подписание трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между предприятием, городом и областью, закрепляющем общие цели по развитию и взаимной поддержке.