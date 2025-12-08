В курганском ХК «Зауралье» сменился главный тренер. Фото
В ХК «Зауралье» из Кургана назначили нового руководителя
В хоккейном клубе «Зауралье» сменился главный тренер. Вместо Артема Седунова назначен экс-рулевой ХК «Динамо-Алтай» Дмитрий Пархоменко. Об этом сообщает пресс-служба курганской команды.
«Изменения в тренерском штабе „Зауралья“ — новым главным тренером назначен Дмитрий Пархоменко! Артем Седунов также остается в команде и продолжит работу в должности старшего тренера», — говорится в соцсетях клуба.
Пархоменко 52 года. До перехода в ХК «Зауралье» он два года возглавлял «Динамо-Алтай» из Барнаула, которое покинул в ноябре. В ВХЛ специалист также работал «Металлурге» Новокузнецка и «Дизеле» из Пензы. Кроме того, Пархоменко имеет опыт тренерской работы в КХЛ. Он трудился в командах «Амур», «Торпедо» из Нижнего Новгорода и рижском «Динамо». Будучи хоккеистом выступал в сильнейшей российской лиге (тогда РХЛ) за «Авангард», «Рубин», «Северсталь», «Металлург» Нк и «Молот-Прикамье».
