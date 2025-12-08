Пархоменко 52 года. До перехода в ХК «Зауралье» он два года возглавлял «Динамо-Алтай» из Барнаула, которое покинул в ноябре. В ВХЛ специалист также работал «Металлурге» Новокузнецка и «Дизеле» из Пензы. Кроме того, Пархоменко имеет опыт тренерской работы в КХЛ. Он трудился в командах «Амур», «Торпедо» из Нижнего Новгорода и рижском «Динамо». Будучи хоккеистом выступал в сильнейшей российской лиге (тогда РХЛ) за «Авангард», «Рубин», «Северсталь», «Металлург» Нк и «Молот-Прикамье».