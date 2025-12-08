Тюменский рынок сравняют с землей ради расширения дороги
Когда именно снесут рынок - неизвестно
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени планируют снести рынок «Южный», расположенный на улице Николая Чаплина. Это сделают для расширения дороги. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.
«В целях развития транспортной инфраструктуры предусмотрено расширение улицы Николая Чаплина, под расширение попадают кварталы нежилой застройки, расположенные между существующими улицами Чаплина и Колхозной. В связи с чем при расширении рынок „Южный“ предусмотрен к сносу», — рассказали в мэрии.
Ранее сообщалось, что торговцы не верят, что рынок все-таки демонтируют. При этом большинство прилавков опустели, половина точек продажи закрыты. Как сегодня выглядит «Южный» — смотрите в фоторепортаже URA.RU.
