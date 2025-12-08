Тюменский рынок сравняют с землей ради расширения дороги

Когда именно снесут рынок - неизвестно Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени планируют снести рынок «Южный», расположенный на улице Николая Чаплина. Это сделают для расширения дороги. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

«В целях развития транспортной инфраструктуры предусмотрено расширение улицы Николая Чаплина, под расширение попадают кварталы нежилой застройки, расположенные между существующими улицами Чаплина и Колхозной. В связи с чем при расширении рынок „Южный“ предусмотрен к сносу», — рассказали в мэрии.