Прокуратура помогла семье из Салехарда получить новое жилье вместо аварийного

08 декабря 2025 в 09:58
Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Салехарда помогла местной жительнице получить новое жилье взамен аварийной квартиры. Суд обязал городскую администрацию предоставить семье двухкомнатную квартиру по договору социального найма после проверки, проведенной по обращению гражданки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Суд согласился с доводами прокуратуры. И обязал орган местного самоуправления предоставить семье полагающееся жилое помещение», — сообщили в прокуратуре.

Поводом для обращения стало проживание женщины в доме №11 по пер. Брусничный, который был признан аварийным в 2024 году со сроком расселения до 2030 года. Прокуратура установила, что администрация Салехарда не учла реальное состояние несущих конструкций и не предоставила семье альтернативное жилье. Иск прокурора был полностью удовлетворен судом, и в настоящее время семья уже вселилась в предоставленную двухкомнатную квартиру.

