Прокуратура помогла семье из Салехарда получить новое жилье вместо аварийного

Поводом для обращения стало проживание женщины в доме №11 по пер. Брусничный, который был признан аварийным в 2024 году со сроком расселения до 2030 года. Прокуратура установила, что администрация Салехарда не учла реальное состояние несущих конструкций и не предоставила семье альтернативное жилье. Иск прокурора был полностью удовлетворен судом, и в настоящее время семья уже вселилась в предоставленную двухкомнатную квартиру.