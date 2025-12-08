Прокуратура помогла семье из Салехарда получить новое жилье вместо аварийного
Суд обязал администрацию Салехарда предоставить жилье семье из аварийного дома
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура Салехарда помогла местной жительнице получить новое жилье взамен аварийной квартиры. Суд обязал городскую администрацию предоставить семье двухкомнатную квартиру по договору социального найма после проверки, проведенной по обращению гражданки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Суд согласился с доводами прокуратуры. И обязал орган местного самоуправления предоставить семье полагающееся жилое помещение», — сообщили в прокуратуре.
Поводом для обращения стало проживание женщины в доме №11 по пер. Брусничный, который был признан аварийным в 2024 году со сроком расселения до 2030 года. Прокуратура установила, что администрация Салехарда не учла реальное состояние несущих конструкций и не предоставила семье альтернативное жилье. Иск прокурора был полностью удовлетворен судом, и в настоящее время семья уже вселилась в предоставленную двухкомнатную квартиру.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!