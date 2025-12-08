Скончался ветеран ВОВ Василий Дыгай, освобождавший Европу от фашизма

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о кончине ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Филипповича Дыгая, участника боевых действий по освобождению ряда европейских стран от нацистских захватчиков. На момент смерти ему было 106 лет. Губернатор выразил соболезнования родным и близким Василия Филипповича и почтил память не только его, но и всех ушедших ветеранов Великой Отечественной войны.