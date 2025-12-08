Челябинск встал в 9-балльную пробку из-за снегопада

Рабочие убирали город всю ночь Фото: Администрация Челябинска

В понедельник утром в Челябинске образовалась огромная пробка из-за непрекращающегося с вечера снегопада. Улицы города с утра работает 182 единицы техники и 507 дорожных рабочих.

«Я в бесконечной пробке на Братьев Кашириных», — рассказал URA.RU читатель. «Я тоже в бесконечной пробке, но на проспекте Победы», — сообщил другой житель города.

Судя по данным с сервиса «Яндекс. Карты», пробки в Челябинске в 9:30 утра оценивались в 9 баллов. Трудно проехать по Университетской набережной, Комсомольскому проспекту, проспекту Ленина, Свердловскому проспекту, а также улицам Блюхера, Воровского и другим. Плюс в городе не менее пяти аварий.

Улицы Челябинска сегодня убирают 182 единицы техники и 507 дорожных рабочих. Минувшей ночью работало 133 единицы техники и 175 человек. У

Управляющие компании на расчистку дворов от снега управляющие компании вывели более 1600 дворников, сообщили URA.RUв пресс-службе мэрии. «Сегодня производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта», — добавили в мэрии.

В 9:30 в Челябинске были пробки в девять баллов Фото: Скрин с сервиса «Яндекс. Карты»