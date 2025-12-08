В США предложили Европе рискнуть собой в споре с Россией
По мнению издания, США не должны втягиваться в конфликт ядерных держав из-за Украины
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Украина не стоит для США риска войны с ядерной Россией. Об этом заявило Американское издание American Conservative. По мнению авторов, гарантии безопасности Киеву должна предоставить Европа.
«Украина не стоит войны для Америки. Она точно не стоит войны с ядерной державой из-за того, что последняя считает своими экзистенциальными интересами», — указывается в материале. Публикация подчеркивает, что альянсы должны строиться на принципах национальной безопасности, а не на благотворительности. Авторы утверждают, что поддержка нынешнего украинского руководства не соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов.
Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявлял, что у России нет претензий к европейским странам и повода для военного конфликта с ними, а разговоры о «российской угрозе» используются для оправдания финансовой и военной поддержки Киева. По его словам, в Вашингтоне ЕС рассматривают как источник расходов и рисков, тогда как нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, по оценке Пушкова, не разделяет концепцию «стратегического поражения России».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.