Украина не стоит для США риска войны с ядерной Россией. Об этом заявило Американское издание American Conservative. По мнению авторов, гарантии безопасности Киеву должна предоставить Европа.

«Украина не стоит войны для Америки. Она точно не стоит войны с ядерной державой из-за того, что последняя считает своими экзистенциальными интересами», — указывается в материале. Публикация подчеркивает, что альянсы должны строиться на принципах национальной безопасности, а не на благотворительности. Авторы утверждают, что поддержка нынешнего украинского руководства не соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов.