Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Промышленность

Пермский комбинат поделился способами автоматизации технологических процессов

Пермский комбинат стал участником межотраслевого саммита «ПромIT» в Москве
08 декабря 2025 в 15:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Систему автоматизации предприятие внедрило еще в 2017 году

Систему автоматизации предприятие внедрило еще в 2017 году

Фото: пресс-служба ПЦБК

В Москве 27 ноября состоялся Российский межотраслевой саммит «ПромIT: ИТ-новации для промышленности». В рамках мероприятия представители добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и пищевой промышленности обсудили вопросы единства автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Своим опытом поделилось пермское предприятие ПЦБК. Подробнее URA.RU рассказали в пресс-службе комбината.

«В 2017 году предприятие перешло на собственную АСУ ТП. Это было рискованным решением, но события последних лет доказали его правильность и эффективность. Компания не остановила свое развитие ни в пандемию, ни в 2022 году. И успешно продолжает двигаться вперед, формируя планы на будущее», — прокомментировал председатель совета директоров ГП ПЦБК Александр Бойченко.

В пресс-службе предприятия уточнили, что с проблемой автоматизации столкнулись многие компании. Чаще всего она возникала из-за того, что системы на производстве не связаны между собой. «Для непрерывного производства, где продукт выпускается круглосуточно и любое отклонение сразу влияет на качество и себестоимость, такая разрозненность особенно критична», — пояснили в ПЦБК.

Продолжение после рекламы

Пермский комбинат решал эту проблему двумя способами. Для дискретного производства гофроупаковки ввели систему управления производственными процессами (MES). А для непрерывного производства бумаги и картона разработали собственную единую АСУ ТП. «Мы создали систему, которая позволяет нам оставаться в мировых трендах развития производств», — отметили на комбинате.

В пресс-службе предприятия добавили, что такой подход показал хорошие результаты. Так, сократилось количество брака, снизились отказы оборудования. Кроме этого, единая АСУ ТП помогает снизить издержки и зависимость от сторонних разработчиков, повысить прозрачность технологических процессов и гибкость в условиях изменяющихся рынков.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал