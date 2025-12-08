Пермский комбинат поделился способами автоматизации технологических процессов

Систему автоматизации предприятие внедрило еще в 2017 году Фото: пресс-служба ПЦБК

В Москве 27 ноября состоялся Российский межотраслевой саммит «ПромIT: ИТ-новации для промышленности». В рамках мероприятия представители добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и пищевой промышленности обсудили вопросы единства автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Своим опытом поделилось пермское предприятие ПЦБК. Подробнее URA.RU рассказали в пресс-службе комбината.

«В 2017 году предприятие перешло на собственную АСУ ТП. Это было рискованным решением, но события последних лет доказали его правильность и эффективность. Компания не остановила свое развитие ни в пандемию, ни в 2022 году. И успешно продолжает двигаться вперед, формируя планы на будущее», — прокомментировал председатель совета директоров ГП ПЦБК Александр Бойченко.

В пресс-службе предприятия уточнили, что с проблемой автоматизации столкнулись многие компании. Чаще всего она возникала из-за того, что системы на производстве не связаны между собой. «Для непрерывного производства, где продукт выпускается круглосуточно и любое отклонение сразу влияет на качество и себестоимость, такая разрозненность особенно критична», — пояснили в ПЦБК.

Пермский комбинат решал эту проблему двумя способами. Для дискретного производства гофроупаковки ввели систему управления производственными процессами (MES). А для непрерывного производства бумаги и картона разработали собственную единую АСУ ТП. «Мы создали систему, которая позволяет нам оставаться в мировых трендах развития производств», — отметили на комбинате.