В Тюмени подскочили цены на хлеб
В среднем продукт подорожал на 6-12%
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени выросли цены на хлеб — сильнее всего подорожал ржано-пшеничный (на 12,5%). Об этом рассказали аналитики сервиса «Ценозавр».
«Сильнее всего (на 12,5%) вырос в цене ржано-пшеничный хлеб — в среднем до 45,6 рублей за булку весом 300 грамм. На 10,8% подорожал пшеничный — до 41,9 рублей, на 6,4% — ржаной, до 50,9 рублей», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на сервис мониторинга цен.
Ранее URA.RU в Тюмени за две недели почти на треть подскочила стоимость яиц. Заметный скачок цен произошел в приложении доставки «Самокат»: десяток категории С1 подорожал с 95 до 129 рублей. Аналитик предсказывали рост цен на фоне вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Пышминская».
- Армавирец.08 декабря 2025 10:29Так у нас какие же цены. Хотя у нас он растёт. Парадокс.