Пермь встала в девятибалльных пробках

Задержки на маршрутах общественного транспорта превышают 15 минут

В Перми утром 8 декабря произошел транспортный коллапс. Пробки в городе достигли 9 баллов. Читатель URA.RU рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться по пути на работу.

«Такси утром из района площади Дружбы до Островского, 101 стоило 670 рублей вместо 220 обычных. Трамваи из Мотовилихи шли только до Разгуляя. По словам водителя, маршрут был укорочен из-за аварии на линии. Он предложил всем воспользоваться пересадкой у Цирка, объяснив с какой стороны на каких остановках останавливаются те или иные маршруты автобусов и по каким улицам они следуют. То есть, люди смогли быстро сориентироваться, как им лучше добраться до точки назначения», — поделился читатель.

Дорожная ситуация особенно осложнилась в часы пик. Примерно с 8:30 пермяки стали массово публиковать в социальных сетях фото и видео, на которых запечатлены протяженные заторы и затрудненная посадка в общественный транспорт. Согласно сервису Яндекс.Карты, движение на ряде ключевых магистралей краевой столицы — улицах Ленина, Попова, Революции, а также на Комсомольском проспекте — было отмечено красным и бордовым цветом, что означало высокую степень загруженности.

